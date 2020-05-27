شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مسلسل La case de papel يهنئ محمد رمضان بعيد ميلاده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الممثل الإسباني إنريكي أرسى، بطل المسلسل الشهير La case de papel، رسالة تهنئة للنجم محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده، الذي احتفل منذ أيام قليلة، ونشر رمضان عبر حسابه بموقع "انستجرام"، رسالة بالفيديو منه، يقول بها :" محمد رمضان أدري أنك تعرفني و أعلم أنك ممثل شامل وأفضل ممثل في العالم العربي و أهنئك بعيد ميلادك وأتمنى أن أقابلك يوما يوما وأن أعمل معك مستقبلا".، كما قام بغناء جزء من الأغنية الشهيرة بيلا تشاو.





وعلق رمضان علي الفيديو قائلا :" رساله جميلة من الممثل انريكي ارسى اللي لعب دور ارتورو رومان في المسلسل العالمي money heist .. شكرا يا صديقى".

وكان شارك النجم محمد رمضان متابعيه وجمهوره، بصورة من احتفاله بعيد ميلاده وسط أجواء عائلية تمثلت في أولاده وزوجته. ونشر رمضان صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يتوسط أولاده وزوجته، وأمام تورتة عيد الميلاد التي تم تصميمها على شكل "تاج" في إشارة إلى مسلسل البرنس الذي يقوم ببطولته ويعرض حالياً في السباق الرمضاني.

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وكان من ضمن المهنئين أسطورة الكرة البرتغالية لويس فيجو، حيث علق على صورة رمضان قائلا :Happy birthday my friend عيد ميلاد سعيد يا صديقى ".

يذكر أن النجم محمد رمضان خاض سباق دراما رمضان المنقضى بمسلسل" البرنس "، والذى حقق نجاح كبير للغاية، وشاركه البطولة اللبنانية نور وروجينا وأحمد زاهر وإدوارد وسلوى عثمان ومحمد مهران ومحمد علاء وآخرون، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى.