رامي جمال يستغل الحجر المنزلي لاختيار أغاني ألبومه الجديد ويفاجئ زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استغل الفنان رامي جمال، فترة الحجر المنزلي، لاختيار أغاني ألبومه الجديد، وألبوم زوجته المطربة ناريمان.

وعلق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بما إني كدة كدة محظور، قررت أبدأ في اختيار أغاني جديد لألبومي القادم، بما إني باخد سنة أو أكتر في التحضير، ثانيا بقى وده المهم قررت أعمل ألبوم لناريمان فيه أنواع مختلفة من الأغاني بجد".

وتابع: "الجميل إنها ماتعرفش إني قررت أعمل كدة، والأجمل إنها هتعرف من هنا، ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال ألبوم "أنا لوحدي"، الذي ضم 14 أغنية أبرزها "سقف"، "مش دلوقت"، "استغنيت"، "مين غيرك في القلب"، "مش ملاحظة حاجة"، "عيونك خطر"، وغيرها.

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