بعد نجاح "إلزم بيتك".. شريف عبدالمنعم: أستعد لمفاجأة وهذا سر اللوك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان شريف عبدالمنعم، عن سعادته بنجاح أغنية "إلزم بيتك"، التي طرحها تزامنًا مع الإجراءات الإحترازية التي تفرضتها البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وحققت نجاحا كبيرا وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "شريف"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن فكرة أغنية "إلزم بيتك"، جاءته تضامنًا مع الجهود المصرية لمنع تفشي كورونا، موضحًا: "من هنا جاتلي فكرة إني أقدم عمل فني يشارك فيه مجموعة من شباب العالم بمختلف الجنسيات لتوجيه رسالة من مصر للجميع بالبقاء آمنين في البيت لحين مرور الأزمة".

وأضاف: "تواصلت مع فنانين أصدقائي من 15 دولة مختلفة وتم تصوير الأغنية في بلادهم من داخل منازلهم بأبسط الإمكانيات وتم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي والحمد لله لاقت استحسان الجميع".

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وعن أعماله القادمة قال "عبدالمنعم"، إنه يستعد هذه الفترة لطرح أغنية جديدة بمثابة مفاجأة من ألحانه ولكنه لم يستقر على اسمها حتى الآن، ولكنه يواصل العمل عليها من خلال جلسات مع عدد من الشعراء والموزعين لانتقاء الأفضل: " ليليق بالجمهور المحترم والواعي، وسيتم طرحها في فصل الصيف إن شاء الله".

وردًا على إن كان "اللوك" الجديد الذي اعتمده ونال إعجاب جمهوره متعلقًا بعملًا فنيًا، قال شريف عبدالمنعم: "بقالي فترة كبيرة بجهز فنيًا لمرحلة جديدة في حياتي العملية من كل الاتجاهات كان أولها التغيير في الشكل "اللوك" والحمد الله لاقى استحسان كبير من الجميع، ومش مرتبط بعمل فني".

أغنية "إلزم بيتك من كلمات رآفت عبد الباقي وألحان شريف عبد المنعم وتوزيع اسامة عبد الهادي.