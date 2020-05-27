نجلاء بدر تنشر صورة للمشهد الأخير لـ"عزمي وجميلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنان أحمد صلاح حسني، والمخرج حسين المنباوي، من كواليس مسلسل "الفتوة".

وعلقت: "صورة بعد تصوير المشهد الأخير لعزمي وجميلة وبعد مااتبهدلنا، مع المخرج المبدع حسين المنباوي، الفتوة".

مسلسل "الفتوة" حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على شاشة الحياة، في شهر رمضان المنصرم.

"الفتوة" بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، أحمد خليل، نجلاء بدر، غادة طلعت، محمود حافظ، مها نصار، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

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