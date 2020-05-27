ابنها شيف شهير ووالدها أشهر إسلامه للزواج من والدتها.. معلومات عن النجمة أنجيل آرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعتبر النجمة أنجيل آرام، من أشهر الفنانات اللاتي تميزن بتكوين جسماني حصرها في نوعية أدوار معينة، فقد كان جسمها الممتلئ سببا في تقديم نمط معين.

وعلى الرغم من هذا إلا أنها تألقت وكانت وجها معروفا وفنانة لا تنسى، الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة أنجيل آرام:

_ اسمها أنجيل آرام رابزيان، ولدت في القاهرة 27 مايو 1946.

_ حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما.

_ شاركت لأول مرة بدور صغير في فيلم "جزيرة العشاق" والذي عرض عام 1968.

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_ من أبرز أدورها "خيرية" في فيلم "الزواج على الطريقة الحديثة"، و"سمسمة" في مسرحية "الزعيم"، و"منى" في "البحث عن فضيحة".

_ والد "أنجيل" من أصل أرمني، وبحسب الناقد خطاب معوض خطاب فقد أشهر إسلامه من أجل الزواج من والدتها، وهي سيدة صعيدية.

_ تعرفت أنجيل على زوجها المونتير عفيفي حسين في استوديو الأهرام، إذ بدأت عملها مونتيرة بالأفلام قبل دخولها التمثيل.

_ أنجيل آرام هي والدة الشيف أيمن عفيفي.

_ كان آخر أعمالها مسلسل "إحنا نروح القسم" الذي عرض عام 2001.

_ رحلت عن عالمنا في 24 فبراير 2011، عن عمر يناهز 65 عاما.