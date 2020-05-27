أعلم إنك تكرهني.. نجم La case de papel يوجه رسالة لـ محمد رمضان والأخير يرد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
وجه النجم الإسباني Enrique Arce الشهير بـ"ارتوريتو"، في المسلسل الإسباني الشهير La case de papel، رسالة إلى الفنان محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده الذي احتفل به منذ أيام قليلة.
وعبر حسابه بـ"إنستجرام"، نشر "رمضان"، مقطع فيديو للنجم الإسباني، يقول فيه: "محمد رمضان أعلم أنك تعرفني.. وأعلم أيضًا كذلك أنك تكرهني من La case de papel.. لكن أعلم أنك ممثل شامل من الطراز الأول وأفضل ممثل في العالم العربي لذلك أهنئك بعيد ميلادك وأتمنى أن أقابلك يوما ما وأن أعمل معك".
ليرد محمد رمضان قائلًا: "رسالة جميلة من الممثل Enrique Arce شكرا يا أخي".
وشارك محمد رمضان بمسلسل "البرنس"، رمضان المنقضي، المسلسل بطولة نور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم.
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