يليه بيتر ميمي.- محمد سامي يتصدر.. واستفتاء الخليج 365 مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تصدر المخرج محمد سامي بمسلسل "البرنس"، استفتاء الخليج 365 قائمة أفضل مخرج في رمضان 2020، اليوم الموافق 27 مايو. وجاء محمد سامي في المركز الأول بنسبة 66%، وفي المركز الثاني حل المخرج بيتر ميمي بمسلسل "الاختيار" بنسبة 16%، أما في المركز الثالث فجاء المخرج ياسر سامي بنسبة 11% بمسلسل النهاية. ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 عبر هذا الرابط:اضغط هنا

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