التصويت مستمر.. منافسة كبيرة والبرنس" في مقدمة استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: تصدر مسلسل "البرنس"، استفتاء الخليج 365 قائمة أفضل مسلسل في رمضان 2020، اليوم الموافق 27 مايو. وجاء "البرنس" في المركز الأول بنسبة 67%، وفي المركز الثاني حل مسلسل "الاختيار" بنسبة 15%، وفي المركز الثالث جاء مسلسل "النهاية" بنسبة 12%. ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 عبر هذا الرابط:اضغط هنا

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