محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان طارق صبري، إنه يستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "باركود 615"، والذي يجسد من خلاله شخصية ضابط شرطة.

وأكد "صبري" في تصريح خاص لمصراوي، أن التصوير توقف نظرا لانشغال عدد من الممثلين بتصوير أعمالهم الرمضانية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الفيلم توقف قبلها للظروف التي تمر بها البلاد، في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

والفيلم بطولة عدد من نجوم الشباب أبرزهم طارق صبري، محمد عز، راندا البحيري، سامية الطرابلسي، أحمد عزمي.

كما أعرب "صبري" عن سعادته بتجربة مسلسله الكوميدي "يا أنا يا جدو"، خاصة مع تفاعل الجمهور الخليجي معه، بعد عرضه على قناة روتانا دراما.

مسلسل "يا أنا يا جدو" من بطولة أحمد بدير، طارق صبري، مدحت تيخا، محمد نجاتي، سارة سلامة، ومن إخراج عادل الأعصر.

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كانت هذه تفاصيل خبر طارق صبري لمصراوي: أستعد لاستئناف تصوير "باركود 615" وسعيد بتجربة "يا أنا يا جدو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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