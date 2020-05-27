حفل تامر حسني "لايف" يحقق أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب"

استطاع الفنان تامر حسني بتحقيق نسبة مشاهدة كبيرة لحفله الغنائي الأول بتقنية "لايف"، حيث تخطى عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
تمت إذاعة الحفل في أولأيام عيد الفطر المبارك على قناةON TV، واستمر أكثر من ساعتين توسطه لقاء مباشر مع حسني، وقدم مجموعة غنائية مميزة من ألبومه الأخير "عيش بشوقك" أبرزها "ناسيني ليه، ورد صناعي، عيش بشوقك".
يذكر أن تامر قد أصدر مؤخراً إعلاه الرمضاني "الأصل مصري" والذي حقق أكثر من 80 مليون مشاهدة بعد طرحه على موقعي "يوتيوب، فيسبوك"، الأغنية من كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان:محمود العسيلي، توزيع: علي فتح الله.
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