المسلسلات الرمضانية أبرز فوائد الحجر الصحي في رمضان .. 8 أعمال آثارت جدلًا بالوطن العربي

يعد شهر رمضان الكريم 2020، من الأشهر المختلفة بشكل نوعي عما يكون عليه سنويا من عادات وطقوس خاصة بالشهر الكريم، نظرا للأزمة العالمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تلك الأزمة التي أجبرت مواطني العالم بعدم الخروج والزام المنازل، مما يجعل ذلك الأمر فرصة صائبة لمتابعة المسلسلات الرمضانية.

ونلاحظ ان في كل دولة عربية لديها أعمالها الدرامية التي تبثها لمواطنيها، ماعدا هذا العام الذي لافتت مصر انتباه الوطن العربي بمسلسلات رمضانية جذبت بها الانتباه، منها مسلسل الاختيار والبرنس والفتوة و بـ 100 وش، وكذلك المسلسل السعودي الكوميدي "مليار ريال" الذي حاز علي نسبة مشاهدة عالية بالمملكة، فضلا عن المسلسل المغربي "سلمات ابو البنات".

ومسلسل الاختيار كان من أبرز الأعمال الدرامية التي حازت باهتمام حول الوطن العربي خلال شهر رمضان 2020، حيث يتناول المسلسل حياة العقيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، والعمل من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وعدد كبير من المشاركين في المسلسل.

وبشكل وطبيعة جديدة غير مألوفة، طل الفنان ياسر جلال على جمهوره، بمسلسل الفتوة والتي تدور احداث المسلسل في عالم

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الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.

وضمن الأعمال التي لاقت مشاهدة عالية ليس فقط علي المستوى العربي، بل على المستوي الدولي، مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف، وتدور بأن عام 2120 بالقدس، يحاول مهندس البحث عن حل لأزمة الطاقة والقيود التي يفرضها النظام على الشعب، ولكن يتغير كل شيء حينما يظهر له إنسان آلي مستنسخ منه ، اخراج ياسر سامي، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، و محمود الليثي.



اما بالنسبة لمسلسل البرنس، كونه من أكثر الأعمال الدرامية مشاهدة ومتابعة من قبل الجمهور خلال شهر رمضان 2020، خاصة في القلب الأخير من الشهر، يكمن في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع، بطولة الفنان محمد رمضان واحمد زاهر وعدد من الفنانين.

وكما اعتادنا عنه وينتظره الوطن العربي سنويا بأعماله التي لا تفني ولا ييأس من مشاهدتها المواطنين، طل الزعيم عادل إمام بـ "فلانتينو" هذا العام، حيث يمتلك نور عبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، ويشاركه في البطولة، دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني .

والمسلسل السعودي "مليار ريال"، حاز على نسبة مشاهدة عالية خلال شهر رمضان 2020 في المملكة العربية السعودية، حيث تدور فكرة العمل في إطار كوميدي لايت، حيث يرث أولاد مليار أموال كثيرة عن والدهم، ولكن وجود عمهم سعيد يقف بين حصولهم على الميراث واستمتاعهم به.

بـ 100 وش، مسلسل كوميدي رومانسي، بطولة نيللي كريم "سكر" نصابة محترفة - يتم النصب عليها من قِبل عمر "أسر ياسين" نصاب محترف ايضًا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر.

فيما تصدر المسلسل المغربي، "سلمات أبو البنات"، معدلات الأكثر مشاهدة في البلاد، والتي تدور أحداث للمسلسل حول المختار سلمات الذي عمل طوال حياته مُراقب بالسكك الحديدية ثم يُحال للتقاعد، وخلال سنوات عمله كان بعيدا عن مُتابعة أحوال أسرته على الرغم من أنه أب لثلاث بنات، وبعد تفرغه يُحاول أن يقترب من حياتهن ولكنه يكتشف أن غيابه لسنوات طويلة قد غير الكثير من الأفكار والعادات وخصوصاً عندما يبدأ الإستعداد لزفاف بناته، وتتوالى الأحداث بصورة شيقة، والعمل من إخراج هشام الجباري.