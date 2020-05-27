فيديو..حمادة هلال يتخطى حاجز المليون مشاهدة بأغنية "جمالها" على "يوتيوب"

حصدت أغنية "جمالها" للفنان حمادة هلال أكثر من مليون مشاهدة، وذلك في 3 أيام من طرحها على موقع الفيدوهات الشهير "يوتيوب". "يوتيوب". الأغنية من كلمات:ماجد صبري، ألحان وتوزيع: مادو صالح، وظهرت معه في الكليب الفنانة منة عرفة. منة عرفة. يذكر أن هلال قد طرح مؤخراً أغنية "متونسين ببعض" خلال الشهر الماضي عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:محمد البنداري، سلمى رشيد، ألحان:حمادة هلال، توزيع:أحمد عبد السلام.

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