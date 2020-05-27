فيديو.. "رايحة لصحباتي" أحدث أغاني ادوارد وابنته ماريا

طرح الفنان إدوارد فيديو كليب يجمعه مع نجلته ماريا بعنوان "رايحة لصحباتي"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وعلق إدوارد على الفيديو قائلا

: " العالم بيدينا فرصة تانية عشان نقضي وقت أكتر مع اللي بنحبهم.. ما تضيعوهاش المرة دي".

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ويشار إلى أن الأغنية كلمات شفيق كارم، وألحان أسامة رفعت، توزيع وجيه محمد، هندسة صوت عبدالوهاب الرافعى، وأخرج الكليب عفاف جريس.

ويذكر أن أخر أعمال الفنان إدوارد مسلسل "البرنس" الذي حقق خلاله نجاحًا كبيرًا جعل الجمهور يشيد بأدائه.