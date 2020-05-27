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الناقد محمد طارق يكشف للوفد تأثير كورونا على المنصات الإلكترونية

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كشف الناقد الفني محمد طارق محمد، عن تأثير جائحة وإغلاق السينمات وأماكن الترفية على المنصات الإلكترونيةليمضى عيد الفطر لأول مرة بدون أفلام جديدة وهو أحد أهم مواسم الأعمال الفنية السينمائية في مصر. 

 

وأعرب طارق لبوابة الوفد أنه

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يرجح أن تزداد نسبة الناس المقبلين على المنصات الإلكترونية فهو أول عيد سيبدأ فيه الناس بالتفكير في تلك المنصات عوضًا عن السينما التي إُغلقت فمن الممكن أن يشترك شخص في نتفليكس أو واتش ات كان يعتاد الذهاب بأبنائه للسينما. 

 

وأضاف محمد طارق أن زيادة الإقبال على المنصات ستحدث بالتأكيد مع الوضع الحالي خصوصًا مع صراع المنصات على تقديم محتوى جاذب للجمهور مثل مسرحيات عادل إمام، لكن نسبة الزيادة ليست معروفة بالطبع ومدى التأثير سيحتاج لبعض الوقت للظهور.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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