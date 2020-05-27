الناقد محمد طارق يكشف للوفد تأثير كورونا على المنصات الإلكترونية

كشف الناقد الفني محمد طارق محمد، عن تأثير جائحة كورونا وإغلاق السينمات وأماكن الترفية على المنصات الإلكترونيةليمضى عيد الفطر لأول مرة بدون أفلام جديدة وهو أحد أهم مواسم الأعمال الفنية السينمائية في مصر.
وأعرب طارق لبوابة الوفد أنه
وأضاف محمد طارق أن زيادة الإقبال على المنصات ستحدث بالتأكيد مع الوضع الحالي خصوصًا مع صراع المنصات على تقديم محتوى جاذب للجمهور مثل مسرحيات عادل إمام، لكن نسبة الزيادة ليست معروفة بالطبع ومدى التأثير سيحتاج لبعض الوقت للظهور.
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