لن تصدقوا كم يبلغ فارق العمر بين تامر حسني وبسمة بوسيل!

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من أن الفنان المصري ​تامر حسني​ يعد من الفنانين الشباب، الا انه بلغ الـ42 من عمره ولا شك في ان شكله يساعده كثيرا لكي يبدو في عمر الثلاثين، زد على ذلك عمليات التجميل والعناية التي يحظى بها.

لكن هل تعلمون ان زوجته ​بسمة بوسيل​ تصغره بـ 14 عاماً؟ قد تتفاجؤون من ذلك لان بسمة دخلت عالم الفن عبر برنامج "ستار أكاديمي" الموسم السادس الذي عرض في العام 2009، اي حين كانت تبلغ من العمر 17 عاما فقط، ولأن شهرتها بدأت مبكراً يُخيّل للبعض انها اكبر سناً، الا انها لا زالت شابة، ولم يتخطَ عمرها الـ29 عاماً بعد.

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