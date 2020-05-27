أحمد العوضي يختار هذا الإسم لإبنه من ياسمين عبد العزيز وما علاقة مسلسل "الإختيار"؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري ​أحمد العوضي​ عن علاقة الحب التي جمعته بزميلته الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ والتي توّجت بزواجهما مؤخراً، مشيراً إلى أن هذه العلاقة بدأت عندما عملا سويا، ولكن قبلها كان يحبها كفنانة وكان يعتبرها النجمة الوحيدة في مصر وذلك نظرا لأنها هي الوحيدة التي تقوم ببطولات منفردة في السينما وتحقق إيرادات بها.

وعن إعلانه زواجه فقال أن الزواج تم في إطار عائلي نظرا لظروف كورونا. أما عن إمكانية العمل سويا خلال الفترة القادمة في السينما فقال أنه ليس من مخططهم أن يعملا سويا في الوقت الحالي لأن لكل شخص نجاحه الخاص وأنه يتعامل معها على أساس أنها زوجته وحبيبته.

أما عن حياتهما الزوجية، وإنجابهما للأطفال، فقال العوضي خلال لقاء له ضمن برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي المصري وائل الإبراشي، أنه إتفق مع عبد العزيز أنه إذا أنجبوا طفلا سوف يسمنوه موسي وذلك على إسم الطفل الذي قابله العوضي في سوريا أثناء تصوير مسلسل "الإختيار" والذي قام بنشر عدد من الصور له عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.