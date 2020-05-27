هذا ما قالته مي العيدان عن حياة الفهد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الاعلامية الكويتية ​مي العيدان​ مشهدا للممثلة الكويتية ​حياة الفهد​ من مسلسل ​الحدباء​ الذي يعود لعام 1970، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واشارت مي الى ان حياة الفهد ممثلة ابدعت بالأدوار المركبة، وأن دورها في العمل المذكور رفضته الممثلة سعاد عبد الله ومريم صالح.

وعلّقت مي على الفيديو قائلة: "مشهد من مسلسل حياة الفهد النادر والرائع الحدباء تم إنتاجه سنة ١٩٧٠ من اصعب الأدوار اللي قدمتها حياة الفهد وموكل الناس شافتها. . حياة الفهد فنانه صعبه ابدعت بالأدوار المركبه مع العلم ان الدور أنعرض على سعاد عبدالله ومريم الصالح و اخريات لكنهم رفضوا تقديم الدور".

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