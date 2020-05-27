ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل المصري ​عبد النبي السيد​، أحد المسنين الذين يعملون فى الوسط الفني منذ سنوات طويلة، وقد كانت آخر أعماله مسلسل "عمر ودياب"، من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر، والذي عرض خلال رمضان.

ونعاه رئيس نقابة الكومبارس إبراهيم عمران عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشر صورة لعبد النبي السيد وعلق عليها: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله عم إيتو آخر يوم في رمضان، الله يرحمه ويغفر له والدعوات له الرجل الممثل الثانوي الغلبان".

وكان شارك الفنان عبد النبي السيد، في العديد من الأعمال الفنية منها فيلم “الحرب العالمية الثالثة”، من بطولة أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وبيومي فؤاد، للمخرج أحمد الجندي، وجسد ضمن أحداث العمل دور” غاندي”، كما شارك عبد النبي في فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، مع النجم الكوميدي محمد هنيدي، وغيرها من الأعمال الفنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أشهر كومبارس في مصر بعد مشاركته الأخيرة في رمضان الفائت بـ"عمر ودياب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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