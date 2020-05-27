ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ عن اعجابها بالحفل المباشر الذي قدمته الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، وذلك يوم أمس الثلاثاء 26 ايار.

وكتبت ماغي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "رائع اللايف اللي قدمتيه امبارح.. محترف ومشغول بدقة وكلو عفوية وجمال وفن مبروك نانسي".

وأتت خطوة نانسي ضمن الحفلات التي يحييها الفنانون بشكل مباشر عبر الانترنت للحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت قالت نانسي عجرم على صفحتها الخاصة مشوقة الجمهور لموعد الحفل: "اشتقتلكن ومبسوطة، رح نتجمع بعد غياب بحفلة اليوم على قناتي الرسمية على اليوتيوب..ناطرتنكن".

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كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن برسالة لـ نانسي عجرم بعد حفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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