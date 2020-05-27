تراند اليوم : إطلاق نار ببريطانيا يودي بحياة مغني الراب هوديني

كتب: شيرين عصملي

أفادت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن هوديني قتل بعد إطلاق النار عليه في وضح النهار، أمام فندق بمنطقة وسط المدينة، وتحديدا في مدنية تورنتو، عن عمر يناهز 21 عامًا، وخلال الهجوم أصيبت امرأة (27 عامًا) ومراهق (15 عامًا)، تشير التقارير الأولية أن إصابتهما ليست خطيرة.

وقال مارك ساوندرز، رئيس شرطة تورنتو، إن الهجوم كان مخططًا له مسبقا، إذ كان المهاجمون ينتظرون في سيارة لمدة 40 دقيقة قبل البدء بإطلاق النار، ولاذوا بالفرار، ووصف أحد الشهود ما حدث بأنه ”كان أشبه بالألعاب النارية“، حيث سمع دوي العشرات من الطلقات النارية ثم أصوات صفارات الإنذار.

وعثرت الشرطة على سلاح ناري في مكان الحادث تركه أحد المهاجمين.

يذكر أنه ولد هوديني بمنطقة جين ودريفتوود بمدينة تورنتو الكندية، وبدأ مشواره الفني في عام 2016، ثم ذاع صيته في عام 2017 بعد إصداره أغنية فردية حققت له الشهرة والنجاح، كما أطلق المزيد من الأغاني الناجحة مثل Late Nights التي حققت ملايين المشاهدات عبر اليوتيوب.