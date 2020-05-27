تراند اليوم : عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

استقرت حالة الفنانة رجاء الجداوي، وذلك وفقا لمصادر بمستشفى عزل أبوخليفة المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، مشيرة تلك المصادر إلى أن أعراض الفيروس على رجاء الجداوى بدأت في الاختفاء، حيث تتنفس بشكل طبيعى، وانخفضت درجة الحرارة لـ37، وأن الحالة تستجيب للعلاج بشكل كبير.

بينما أوضحت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي في تصريحات صحفية، إنها أجرت تحاليل كورونا عقب إصابة والدتها، للتأكد من عدم إصابتها نتيجة الاختلاط بها، مؤكدة أن التحاليل أثبتت سلبية إصابتها.

وأضافت أميرة أنها ستجري تحليلًا آخر عقب يومين، للتأكد من عدم وجود أي خلايا للفيروس بها، مشيرة إلى أنه لم يظهر عليها أي أعراض منذ إصابة والدتها، وتعزل نفسها في منزلها.

وأشارت أن حالة والدتها رجاء الجداوى مستقرة، وانخفضت درجة حرارتها، مطالبة الجميع بالدعاء لها.

يذكر أن “الجداوي” أُصيبت بالفيروس في آخر يوم تصوير بمسلسل “لعبة النسيان”، الذي عرض في رمضان بطولة دينا الشربيني.