نشرت بطلة الراليات القطرية ندى زيدان والزوجة السابقة للفنان جورج وسوف صورة لابنتهما عيون بمناسبة عيد الفطر.
وعلّقت زيدان على الصورة قائلة :"إنت يا أجمل عيد في حياتي، كل عام وأنتم بخير...وعيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم".
وبدت عيون تشبه والدها إلى حد كبير، حيث تفاعل المتابعون مع الصورة بكثافة وتمنوا للطفلة الصحة والحياة السعيدة، فيما أشار البعض الآخر إلى الشبه الكبير بينها وبين ووالدها وسوف ولاسيما لناحية العيون.
وكان تعرف وسوف إلى طليقته زيدان خلال زيارته لقطر قبل حوالي خمس سنوات حين تلقى العلاج هناك بعد إصابته بالجلطة.
كانت هذه تفاصيل خبر طليقة جورج وسوف تنشر صورة حديثة لابنتها عيون! شاهدوا كم تشبه والدها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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