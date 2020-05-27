شاهدوا المشهد المحذوف من مسلسل "البرنس" بسبب ساق روجينا!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماهي مشهد محذوف من مسلسل "البرنس" أدته الممثلة المصرية ​روجينا​ التي كانت تؤدي في العمل شخصية "فدوى". المشهد قامت الرقابة بحذفه، حيت تظهر روجينا وهي تكشف عن ساقيها أثناء زيارة "فدوى" إلى منزل أهل زوجها "فتحي" الذي أدى دوره الممثل المصري أحمد زاهر وخلال هذا المشهد تتعرف على والدته وأفراد العائلة قبل أن تهم بالمغادرة وتطلب من "ياسر" أي الممثل المصري محمد علاء أن يوصلها، فترفع العباءة الخاصة بها وتخبرهم بأنها تخشى أن تنزلق على الدرج بسبب الكعب العالي الذي ترتديه. Advertisements مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.

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