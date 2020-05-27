جاكلين تكشف عن قبلة عبد الحليم حافظ على شفتيها، فعل عاشا قصّة حبّ؟

شاركت الفنانة اللبنانية جاكلين متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، خبرًا من الأرشيف يكشف عن أن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ قبلها على شفتيها.

جاكلين التي لطالما كانت تسأل عن علاقتها بعبد الحليم حافظ، كانت تجيب بأنهما صديقان، وبأنه كان يزورها في منزلها في بيروت، وكانا يلتقيان في الحفلات الفنية، ويتواصلان بشكل يومي عبر الهاتف.

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لكن جاكلين لم تتحدث يوماً عن قصة حب جمعتها بالعندليب الأسمر، ونشرها هذا الخبر أثار ضجة كبيرة بين كل متابعيها الذين يريدون معرفة إن كان عبد الحليم حافظ وجاكلين عاشا فعلاً قصة حب.