محمد عبده: اكتشفت في الحجر المنزلي أن عدد أولادي 10 وليس 9

أطل فنان العرب محمد عبده على جمهوره مع الإعلامي السعودي علي العلياني عبر قناة MBC 1، وذلك على هامش حفلات "معيدين معاكم" التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع روتانا وMBC.

وتحدث محمد عبده خلال الحوار عن فترة العزل المنزلي، وقال إنه رب ضارة نافعة وأن الأولاد والعائلة فرحين بجلوسه الدائم في المنزل.

ومازح النجم السعودي جمهوره قائلاً: "ما بقي بيجامة ولا ثوب ما لبسناه، وأولادي طلعوا 10 حاسبهم 9 طلعوا 10 كل يوم أعد فيهم"، قبل أن يكمل قائلاً: "نحمد الله على نعمة الجلوس في المنزل وسط أهلنا، وعلى أننا نأكل ونشرب بشكل جيد، فهناك من لا يملكون هذه النعم".

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يذكر أن الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كانت أعلنت بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، والمكتب الفني لمجموعة "MBC" جروب، تقديم أربع حفلات فنية مباشرة خلال أيام عيد الفطر المبارك لكل من: "محمد عبده، نجوى كرم، راشد الماجد، ماجد المهندس"، وذلك حصرياً عبر منصة شاهد VIP الفيديو حسب الطلب، في ظل استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي، والحظر المنزلي، وتحت عنوان "معيدين معاكم".