أصالة تحتفل بعيد ميلاد توأميها بظروف كورونا وبغياب والدهما

احتفلت المطربة السورية أصالة نصري بعيد ميلاد طفليها التوأم آدم وعلي طارق العريان، التاسع بحضور اقتصر على أفراد العائلة فقط وبغياب والدهما، التزاما باجراءات التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا. ونشرت شام الذهبي، أبنة الفنانة أصالة صورا للاحتفال بعيد ميلاد شقيقيها التوأم، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: 9 سنوات من السعادة .. طعمي الأول للأمومة .. علي وآدم أنتم الحياة. وعلقت الفنانة أصالة قائلة: الله يحفظكم كلكم ويعطيكم أحلى أيّام ويكرمكم بالنّاس الطّيبين المُحبّين الصادقين يانور حياتي أنتوا. Advertisements يذكر أن اصالة احتفلت الاسبوع الماضي بعيد ميلادها الـ 51 مع جمهورها للمرة الأولى عبر بث مباشر، موضحة أنها كانت لا تحب الاحتفال بعيد ميلادها عندما كانت شابة. وقالت اصالة نصري خلال مقطع فيديو عرض عبر برنامج "mbc trending" إنها عاشت في متاهات الحياة منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تحتفل الآن بعيد ميلادها الـ 51سنة.

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