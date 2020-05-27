شاهد.. دانة الطويرش تكشف ان مدخولها اليوم حوالي 25 الف دولار!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 مايو 2020 03:57 مساءً - تحدثت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش عن تأثير أزمة فيروس كورونا الحالية على الاعلانات وبالتالي على مدخولها بشكل عام مؤكدة انها تحاول استغلال وقتها لاقامة مشاريع تجارية جديدة.

وردت دانة الطورش على الشامتين بانخافض مدخوال الفاشينيستات قائلة، خلال استضافتها في برنامج “سراي” على شاشة “atv”، “ديه أزمة عالمية كل شي واقف التجارة والاقتصاد والاسهم طاحت مو بس المشاهير اللي اتاثروا.. فلما أحد يجي يتشمت في المشاهير اخس وايد تفكيرهم محدود.. يعني انا الي متعبني الناس الي معاشتهم وقفت واللي ما معهم يدفعوا الإيجارات.”

عن مدخولها اليومي، سألها الاعلامي صالح الراشد “ملعوماتي من خمسة الاف الى ثمانية الاف دينار الحين كم؟” فضحكت دانة الطويرش دون ان تنفى الرقم الذي يعادل خمسة وعشرين الف دولار امريكي قائلة “ما حجاوبك صالح سأرسلك ياه مسج”.