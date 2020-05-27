شاهد الرقابة تحذف هذا المشهد لـ روجينا من مسلسل “البرنس”-بالفيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 مايو 2020 03:57 مساءً - تداولت منصّات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمشهد محذوف للفنانة المصرية “روجينا” التي جسدت دور “فدوى” في مسلسل “البرنس” الذي شارك في الموسم الرمضانى 2020، كانت الرقابة قد قامت بحذفه من المسلسل، حيث كانت تظهر فيه روجينا​ وهي تكشف عن ساقيها.

وكان المشهد ضمن أحداث الحلقه الـ17 التى شهدت زيارة فدوى إلى منزل أهل زوجها “فتحي” الذي قام بدوره الفنان أحمد زاهر، حيث كانت تتعرف على والدته وأفراد العائلة، وقبل أن تغادرهم تقوم برفع العباءة التى ترتديها وتضع ساقها علي المنضدة أمامهم ،وتخبرهم بأنها تخشى أن تنزلق على الدرج بسبب الكعب العالي الذي ترتديه، فتطلب من “ياسر” الذي يجسد شخصيته الممثل المصري محمد علاء أن يقوم بتوصيلها .

يُذكر أن مسلسل “البرنس” من بطولة نخبة من كبار الفنانين، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد مهران، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش،من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو مسلسل إجتماعي يعرض نموذج من مشكلة “الميراث” ومايترتب عليها من صراعات بين الإشقاء والأقارب في المجتمعات العربية. واستطاع المسلسل أن يحصد نجاح منقطع النظير بين الجمهور، و تصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .