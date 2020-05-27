شاهد.. هند القحطاني في وصلة رقص ببطن مكشوف!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 مايو 2020 03:57 مساءً - نشرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني مقطع فيديو جديد عبر حسابها على احد التواصل الاجتماعي.

وأطلت هند القحطاني، في الفيديو، ببنطال جنيز وبلوزة قصيرة مكشوفة البطن بينما كانت ترقص على انغام اغنية “احبك” للفنان فؤاد عبد الواحد.

وكالعادة فقد اثارت هند القحطاني الجدل وتعرضت لهجوم من قبل عدد من الناشطين حيث كبتت احداهن: “الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك ياهند انت مسكينه من جد بحاجه للدعاء ان الله يهديك ويصلح حالك حرام الي تسويه قدام عيالك انت قدوتهم بناتك بضيعيهم من تصرفاتك الله يعينك من الي بيجيك انتبهي يمهل ولا يهمل” فيما قال اخر “حسبي الله ونعم الوكيل فاهم الحياه والحريه غلط الله يهديك”.

يذكر أن هند القحطاني كانت متزوجة من رجل سعودي وأنجبت منه قبل الطلاق 4 أطفال، أما عن سبب الانفصال فأكدت أنها لم تستطع أن تتحمله أكثر وأنه حاولت تغييره لكن لا فائدة من ذلك.