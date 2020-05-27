- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت تقارير متداولة عن انفصال الممثلة الأمريكية ليلي راينهارت وصديقها الممثل كول سبروس، وذلك بعد ثلاث سنوات من المواعدة ، وقالت إن الانفصال قد وقع قبل وقت قصير من تفاقم وباء فيروس كورونا.
وكشف موقع “ديلي ميل” عن قيام الثنائي بإنهاء علاقتهما الرومانسية، وهو ما قد يُفسر تواجد راينهارت بمكان منفصل عن سبروس خلال العزل الذاتي. رغم ذلك قال مطلعون أنهما لا يزالا
بدأ النجمان بالتواعد في المسلسل التلفزيوني الناجح Riverdale حيث لعبت راينهارت دور بيتي، وأدي سبروس شخصية جوهيد .
كما كانت الممثلة الجميلة البالغة من العمر 23 عامًا قد انفصلت عن الممثل البالغ من العمر 27 عامًا في منتصف عام 2019 لكنهما عادا معًا. كانت هناك شائعات بأنه عارضة الازياء كايا جربر ولكن لم يتم تأكيد ذلك.
في أبريل ، كانت هناك شائعات أيضا بأن الاثنين انفصلا ، لكن أحد المواقع نفى الأمر.”ليلي وكول لا يزالان معا. لم يكنا معًا ولكنهما لم ينفصلا”.
في الشهر الماضي ، وجدت ليلى نفسها مضطرة للدفاع عن كول بعد انتشار شائعات تقول إنها كان يخونها مع كايا ابنة سيندي كروفورد.
كانت هذه تفاصيل خبر انفصال ليلى راينهارت وكول سبروس بعد ثلاث سنوات من المواعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.