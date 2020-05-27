انفصال ليلى راينهارت وكول سبروس بعد ثلاث سنوات من المواعدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت تقارير متداولة عن انفصال الممثلة الأمريكية ليلي راينهارت وصديقها الممثل كول سبروس، وذلك بعد ثلاث سنوات من المواعدة ، وقالت إن الانفصال قد وقع قبل وقت قصير من تفاقم وباء فيروس كورونا.

وكشف موقع “ديلي ميل” عن قيام الثنائي بإنهاء علاقتهما الرومانسية، وهو ما قد يُفسر تواجد راينهارت بمكان منفصل عن سبروس خلال العزل الذاتي. رغم ذلك قال مطلعون أنهما لا يزالا

بدأ النجمان بالتواعد في المسلسل التلفزيوني الناجح Riverdale حيث لعبت راينهارت دور بيتي، وأدي سبروس شخصية جوهيد .

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كما كانت الممثلة الجميلة البالغة من العمر 23 عامًا قد انفصلت عن الممثل البالغ من العمر 27 عامًا في منتصف عام 2019 لكنهما عادا معًا. كانت هناك شائعات بأنه عارضة الازياء كايا جربر ولكن لم يتم تأكيد ذلك.

في أبريل ، كانت هناك شائعات أيضا بأن الاثنين انفصلا ، لكن أحد المواقع نفى الأمر.”ليلي وكول لا يزالان معا. لم يكنا معًا ولكنهما لم ينفصلا”.

في الشهر الماضي ، وجدت ليلى نفسها مضطرة للدفاع عن كول بعد انتشار شائعات تقول إنها كان يخونها مع كايا ابنة سيندي كروفورد.