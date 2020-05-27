النائب العام يأمر بالتحقيق مع رامز جلال بعد إجازة العيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أمر النائب العام، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، ضد الفنان المصري رامز جلال والمقيد برقم 184402020، وكلف المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة ببدء التحقيق عقب انتهاء أجازة عيد الفطر.

وطالب البلاغ، بالتحقيق مع الفنان رامز جلال مقدم برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي تم عرضه طوال شهر رمضان عبر فضائية mbc مصر.

وأكد المحامي في بلاغه أن رامز جلال وفريق إعداد برنامجه اعتادوا على مدار عدة أعوام إنتاج إحدى البرامج التي يتم تقديمها خلال شهر رمضان المبارك من كل عام واستضافة بعض نجوم الفن والرياضة داخل استوديوهات الشركة المنتجة، ويقوم بعمل مقالب بضيوفه ويتابعه ملايين المشاهدين على مستوى العالم العربي ومن بينهم الشعب المصري بكل طوائفه العمرية سواء الكبار أو الصغار والأطفال من جميع طبقات المجتمع، إلا أننا فوجئنا خلال أولى حلقات البرنامج بأول أيام الشهر الكريم بأن فكرة البرنامج تقوم على تصدير العنف للمشاهدين من خلال استضافه مقدم البرنامج للضيوف وممارسة السادية والإذلال والتعذيب عن طريق استخدام الكهرباء وإيقاع الأذى البدني والنفسي والمعنوي بهم وإهانتهم بما يخالف معايير الحد الأدنى للاعمال الفنية والإبداع والابتكار وتصدير مشاهد العنف للمشاهدين بما يؤدي حتما الي تحريض النشأ والأطفال على الأقدام في تقليد ما يقدمه هذا المحتوى، بما يخالف قيم المجتمع الأسري الذي يقوم على الأمن والسلام الاجتماعي ونبذ العنف واحترام الغير وهو ما يؤثر على الأمن الأسري احد اعمدة الأمن القومي المصري.

وأضاف البلاغ، أن النيابة العامة في الآونة الأخيرة كان لها دور بارز في التصدي بكل قوة لكل الظواهر التى ظهرت على سطح المجتمع ونالت من قيمه وأمنه فاتخذت كافة الاجراءات القانونية ضد بعض الأشخاص الذين أرادو هدم قيم المجتمع، وحيث ان ما تقدمه هذه البرامج من تحريض على العنف وترسيخ للسلوك العدواني السادي داخل المجتمع المصري والعربي لا يقل خطورة عن ظاهرة التحريض على الفسق والفجور التي ظهرت مؤخرا خلال شبكة المعلومات الدولية بل ان خطورة هذه البرامج تتتجاوز بعض الأعمال التي تقدم عبر شبكة المعلومات الدولية لان هذه البرامج تقتحم منازلنا وعقول أولادنا دون استئذان حيث ان أصحاب الأعمال التي تحرض على الفسق والفجور تعمل في الخفاء وغير متاحة للجميع.