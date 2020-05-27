هالة صدقي ترد على منتقدي علاج رجاء الجداوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية هالة صدقي، على منتقدي علاج الفنانة المصرية رجاء الجداوي، بإحدى مستشفيات العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

هالة صدقي، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك: “يعني المفروض نسيبها تموت وما تتعالجش لأنها فنانة؟، مش فاهمة، وهي كان ليها الأولوية لأنها ست كبيرة، ولأن كورونا خطرها أكبر على الناس الكبار، وإيه رد الفعل لو كانت اتسابت من غير علاج؟، كنتو هتتبسطوا؟، ولو في أي محسوبية مكانتش اتحدفت في الإسماعيلية، كانت راحت أي مستشفي في القاهرة، جنب بيتها”.

وأضافت: “الست دي جالها كورونا وهي بتشتغل، مش زي ما حضراتكم تبرعتوا وقولتوا إنها بتشتري هدوم العيد لحفيدتها، وفضلت تشتغل لآخر لحظه بكل التزام، مش لأنها كسرت القوانين ونزلت تتفسح أو تتمشي”.

Advertisements

وتابعت: “السادة الأفاضل الدكاترة، طبعا طبعا كتر خيرهم، ومؤكد ليهم أولوية في العلاج، بس مش سرير رجاء الجداوي، اللي عطل إنقاذ أي مواطن، هي مواطنة مصرية وليها كل الحقوق للعلاج، من غير تنمر ومن غير تريقة مش لازم الفنان يكون في ديل القائمة علشان ترتاحوا”.

واستطردت: “بما إننا في حالة طوارئ فواجب على مستشفيات القطاع الخاص اللي كسبت مننا الملايين تتبرع ولو بدور واحد للحالات المهمة أو مستشفى واحد للأطباء اللي بيضحوا بحياتهم لعلاجهم، لأن فعلا دول اللي ليهم الأولوية”.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد تم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.