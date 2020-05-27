بن أفليك يعيش لحظات سعيدة مع حبيبته الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشر موقع فني عالمي تقريراً مطولاً عن النجم والممثل الأمريكي الشهير بن أفليك، وذلك بعدما رصدته عدسات مصوري الباباراتزي أثناء سيره مع حبيبته انا دي ارماس أثناء سيرهما معاً في شوارع مدينة كاليفورينا حيث ظهرا في غاية الجمال مثلما أكد تقرير الديلي ميل.

التقرير الفني أضاف، أن النجم الذى يبلغ من العمر 47 عام ظهر بجاذبية وصورة أصغر من عمره كأنه صغر سنوات، وهو ما يدل علي ما يعيشه من سعادة كبيرة السبب الرئيسي فيها محبوبته التي تصغره بحوالي 16 عام..

Advertisements

وكان النجم العالمي قد خالف تعليمات السلامة التي أوصت بها مراكز مكافحة الأمراض الوقائية بضرورة ارتداء القناع الطبي أثناء الخروج في الشوارع لتغطية منطقة الوجه والأنف والفم لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19.

وظهر النجم البالغ من العمر 47٫ عاما، في وقت سابق في صورة جديدة التقطتها عدسات المصورين، أثناء تواجده في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية بصحبه صديقته الممثلة العالمية آنا دي أرماس، وهو يرتدي القناع الطبي للوقاية من الفيروس، ولكن يقوم بتدخين السجائر خلف القناع.

وسرعان ما انتشرت الصور التي التقطت للنجم العالمي عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وعبر وسائل الاعلام لتثير غضب جمهوره بعد تغافله عن تنفيذ تعليمات الوقاية بشكل كامل وتعريض حياته للخطر وحياة المقربين منه وكل من يتعامل معه.