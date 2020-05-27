جاستن بيبر وزوجته يستمتعان بإجازة رغم حظر كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري موقع جاست جيرد، مجموعة من الصور للنجم والمطرب الأمريكي جاستن بيبر، وهو يلعب كرة السلة في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا بصحبة زوجته التي ذهبت لشراء القهوة وعادت لتلتحق به.

وظهر من الصور أن الثنائي العالمي لا يكترثان لما يحدث من حولهما بسبب فيروس كورونا، حيث لم يلتزما الثنائي بأي إجراءات احترازية سواء كمامات أو قفازات.

وكان النجم العالمي جاستين بيبر، البالغ من العمر 26 عاما، قد حرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه، ببعض لقطات من الفيديوهات المرسلة على الهاشتاج الذي دشنه لأعياد الأم.

ونشر النجم العالمي، مقطع فيديو مجمع للكثير من الفيديوهات التي استقبلها لتهنئات الأمهات عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليشارك في النهاية بقبله لزوجته الموديل الشهيرة هايلي بالدوين.

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كما ظهر بيبر، مع والده جيرمي بيبر وأخوه غير الشقيق جاكسون البالغ من العمر 10 سنوات وكانوا جميعًا يرتدون ملابس جمعت اللونين الأبيض والوردي، وقد حصدت الصورة 4 ملايين likes خلال يوم واحد فقط من نشرها علي “إنستجرام”.

وعلى جانب أخر، التقط موقع جريدة الديلي ميل، مؤخرا، مجموعة من الصور لوصول جاستن بيبر وزوجته، إلى لوس أنجلوس وهما يتمتعان بوقتهما أكثر بعد فترة من الالتزام في الحجر المنزلي في كندا.

وكان النجم العالمي قد حرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه، ببعض لقطات من الفيديوهات المرسلة على الهاشتاج الذي دشنه منذ أيام لأعياد الأم التي تحتفل بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت من كل عام.

ونشر بيبر، مقطع فيديو مجمع للكثير من الفيديوهات التي استقبلها لتهنئات الأمهات عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليشارك في النهاية بقبله لزوجته الموديل الشهيرة هايلي بالدوين.