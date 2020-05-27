ريم عبدالله ترد بعد أنباء ضبطها بتهمة غسيل أموال.. وشبيهتها تخطف الأضواء

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي أنباء تشير إلى القبض على الفنانة السعودية ريم عبدالله بتهمة غسيل الأموال، الأمر الذي جعل اسمها يدخل دائرة اهتمام الجمهور وتتصدر محركات البحث بعد تدشين وسم #ريم_عبدالله الذي تفاعل على الكثير من المتابعين متناقلين هذا الخبر بكثرة.

ولم تمر ساعات حتى تم تداول مقطع فيديو من جانب بعض الحسابات على موقع "إنستغرام"، ظهرت فيه الفنانة السعودية ريم عبدالله وهي تطمئن جمهورها عليها وتؤكد أنها بخير، وذلك لحسم الأنباء المتداولة بشأن القبض عليها.

وقالت ريم عبدالله في مقطع الفيديو: "هلا حبايبي كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك .. وشكرًا لكل من سأل عني وأحبكم كتير أنا بخير والله لا يحرمني محبتكم".

وكان قد جاء اسم ريم عبدالله في قائمة التريند بعد أنباء القبض عليها، حيث كتب حساب باسم "يوش": "#ريم_عبدالله أشكال اللي خاقين على ريم عبدالله".

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بينما دوّن مغرد يُدعى بن مانع قائلًا: "تم إلقاء القبض على الفنانة #السعودية #ريم_عبدالله بتهمة غسيل الأموال وصفقات مشبوهة #عيد_مبارك". ودوّن حساب باسم الزمن الجميل قائلًا: "#ريم_عبدالله تغسل أموال؟! يمكن احتياطًا عن كورونا"،

بينما تطرق البعض إلى أن السبب وراء صعود اسم ريم عبدالله للتريند هو ظهور فتاة تشبهها عبر مقطع فيديو على تطبيق "التيك توك" وهي تقول: "سعودية جنوبية عسيرية" وفي الخلفية أغنية خليجية، حيث تداول هذا المقطع أحد الحسابات وكتب قائلًا: "#ريم_عبدالله صعد ذكر اسم الفنانة ريم عبدالله إلى الترند بعد انتشار مقطع فيديو لفتاة تشبه لها".

وتفاعل البعض أيضًا مع الفتاة التي تشبهها فمنهم من أكد أنها أجمل منها من ناحية ملامح الوجه، ومنهم من أبدى غضبه بسبب رؤيته للمقطع، فيما تكهن متابع بأن من ظهرت في الفيديو هي شقيقة ريم عبدالله، فكتب: "#ريم_عبدالله يمكن اختها والله الشبه ألف".

https://twitter.com/_ggsgw/status/1265497591288156167

يُذكر أن الفنانة السعودية ريم عبدالله كشفت السبب وراء رفضها المشاركة في مسلسل "مخرج 7" الذي قام ببطولته الفنان ناصر القصبي، الذي جرى عرضه في رمضان الماضي موضحة أن قصة المسلسل كلها لم تعجبها، وأيضًا لعدم إعجابها بالدور الذي عُرض عليها.