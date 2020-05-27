كريم عبدالعزيز يستأنف تصوير «كيرة والجن»

قرر النجم كريم عبدالعزيز وصناع فيلم «كيرة والجن»، العودة إلى تصوير مشاهد العمل منتصف شهر يونيو المقبل بعد فترة توقف طويلة، نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تجمع المشاهد الأولى حال استئناف التصوير بين كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز فى أحد شوارع منطقة وسط البلد.

والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب ودرة وسوسن بدر ومنة شلبى وأحمد مالك وأمينة خليل وروبي وياسمين رئيس وعارفة عبدالرسول وأسماء أبواليزيد وهدى المفتي وسلمى أبوضيف، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

ويرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصرى بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحى كيرة يجسده "كريم عبدالعزيز"، وعبدالقادر الجن ويجسده أحمد عز ليشتركا في النضال ضد المحتل الإنجليزي.

الفيلم يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجًا ونجومًا وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.

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