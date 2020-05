5 أفلام تتنافس في موسم الصيف

بدأ عدد من صناع الأعمال السينمائية في وضع اللمسات النهائية على أعمالهم الجديدة؛ استعدادًا لطرحها في موسم الصيف المقبل، وذلك بعد إلغاء موسم عيد الفطر السينمائي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتنافس خلال الفترة المقبلة 5 أفلام انتهى صناعها من تصوير مشاهدها منذ فترة وتنتظر شركات التوزيع السينمائي قرارات الحكومة لبدء توزيع الأفلام على دور العرض استعدادًا لطرحها للجمهور وعلى رأس هذه الأفلام يأتي:



"العارف"

يضع المخرج أحمد علاء اللمسات النهائية على الفيلم، حيث شارف على الانتهاء من مونتاجه بالكامل لتسليم النسخ النهائية منه لشركة سينرجى المنتجة للفيلم استعدادًا لعمل الدعاية الخاصة به قبل طرحه بدور العرض.

ويشارك في فيلم "العارف" مجموعة كبيرة من النجوم، منهم أحمد عز وأحمد فهمي ومحمد ممدوح، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص والممثلة الأردنية ركين سعد، والممثل الشاب أحمد خالد صالح، وتدور أحداث الفيلم في عالم الحروب الإلكترونية وتأثيرها على العصر الحالي.



"العنكبوت"

وشارف النجم أحمد السقا على الانتهاء من فيلم "العنكبوت"، حيث يضع اللمسات الأخيرة على الفيلم لخوض السباق السينمائي المقبل، ويسعى المخرج أحمد نادر جلال لإنهاء مرحلة المونتاج للفيلم على أن يطرح تريلر تشويقي خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول عالم المخدرات، من تأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

أما فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" فقد انتهى المخرج أحمد الجندي من مونتاجه بالكامل، ومن المقرر أن ينافس الفيلم بقوة خلال الموسم المقبل، والفيلم تدور أحداثه في إطار الكوميديا البحتة.

والفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، وغادة عادل، بالإضافة إلى ضيوف شرف أبرزهم أمير كرارة وأحمد فهمي وعمرو عبدالجليل، وهو من إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.

"ديدو"

وينشغل المخرج عمرو صلاح حاليًا بالانتهاء من مشاهد الجرافيك الخاصة بفيلم "ديدو" استعدادًا لطرحه، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو بطولة كريم فهمي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

"أشباح أوروبا"

حيث انتهى المخرج محمد حماقي منذ فترة من عمليات مونتاج فيلم "أشباح أوروبا" وأصبح جاهزًا للعرض.

"أشباح أروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

