حاكم "فينيتو" الإيطالية يُعلن إقامة "مهرجان البندقية" في موعده

أعلن حاكم منطقة فينيتو الإيطالية، لوكا زايا، أن مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده المقرر في شهر أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك مع انحسار تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد في البلاد، مرجحًا أن عددا أقل من الإصدارات الفنية سيشارك في نسخة المهرجان هذا العام، بسبب إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع صناعة السينما في العالم للحد من تفشي فيروس "كورونا"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان قد أعلن في يناير/ كانون الثاني أن الممثلة الأسترالية، كيت بلانشيت، سترأس الدورة الـ77 لمهرجان البندقية السينمائي، حيث يعدّ مهرجان البندقية السينمائي الذي تنظمه شركة "بينالي دي فينيسيا" أقدم مهرجان سينمائي في العالم، حيث تعتزم إيطاليا رفع جميع القيود المفروضة على السفر يوم الثالث من يونيو/ حزيران المقبل، وسيتمكن القادمون من دول الاتحاد الأوروبي الدخول دون حجر صحي.

واضطر مهرجان كان السينمائي في فرنسا، وهو أكبر مهرجان للسينما في العالم، إلى تأجيل دورته التي كانت مقررة في مايو/ أيار بسبب فيروس "كورونا".

وسجلت إيطاليا أدنى معدل إصابات يومية بفيروس "كورونا" المستجد منذ نهاية شباط/فبراير الماضي، حسبما أظهرت أرقام وزارة الصحة المنشورة مساء أمس الاثنين، وجاء في جدول إحصاءات الوزارة أنه تم تسجيل إجمالي وفيات 32877، بزيادة 92 وفاة عن الأحد، فيما سجلت 230158 إصابة في الإجمالي، بزيادة 300 حالة إيجابية جديدة عن الأحد، أما إجمالي المتعافين فبلغ عددهم 141981.

قد يهمك أيضا:

Advertisements

مهرجان كان السينمائي يغازل هوليوود

مصر تُشارك في مهرجان "كان" السينمائي الدولي بفيلم "فخ"