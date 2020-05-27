محمد عبده يُؤكِّد أنّ الحجر الصحي جعله يكتشف أن أبناءه 10 وليسوا 9

اشتكى فنان العرب محمد عبده من الحجر المنزلي المستمر منذ 3 أشهر في السعودية، وقال مازحا إنه اكتشف خلال الفترة التي جلس فيها داخل بيته أن لديه 10 أولاد وليس 9.
وأطل عبده الثلاثاء على جمهوره، في حفلة افتراضية على "شاهد VIP"، بدعم من هيئة الترفيه لمناسبة عيد الفطر.
وقال في رده على سؤال المذيع عن رأيه في الحجر الاحترازي: "ما بقا بيجاما ما لبسناها ما بقا ثوب ما لبسناه، وأولادي اكتشفت أنهم 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدّ فيهم، والحمد لله أننا في نعمة كبيرة وبين أبنائنا وأحبابنا".
ووجد تصريح عبده تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بعفوية الفنان السعودي التي وصفوها بأنها "من طيب خاطر".
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كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده يُؤكِّد أنّ الحجر الصحي جعله يكتشف أن أبناءه 10 وليسوا 9 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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