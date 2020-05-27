ليلى اسكندر توجه رسالة شديدة اللهجة لأصدقاء زوجها الفنان السعودي

وجهت الفنانة ليلى اسكندر رسالة قاسية لأصدقاء زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان بسبب استخدامهم لفيلتر "الذكر والأنثى" عبر تطيق "سناب شات"وأعربت المغنية اللبنانية عن انزعاجها وغضبها مما قام به زملاء زوجها في مكان التصوير، حيث ظهر في الصورة وهو على هيئة فتاة بشعر أسود طويل وحواجب رفيعة بسبب الفيلتر.

وعلقت على الصورة برسالة شديدة اللهجة كتبت فيها: "أتمنى من زملاء يعقوب في اللوكيشن التصوير عدم تصويره وتنزيله بسناب بالطريقة هذه. أنا زوجته وما أنزله كذا فأنت اللي مصوره ومنزل الصورة ومخليها تنتشر يا متقصد وفي شي تبغى توصله!! يا يعقوب قاعد يعطي وجه لناس ما تعرف الصح من الخطأ".

وأثار تعليق اسكندر ردود افعال متفاوتة من متابعيها، حيث اعتبر العديد منهم أنها تدافع دائماً بقوة عن زوجها وتحرص على اظهار حبها الكبير له، في المقابل هاجمها البعض الآخر واعتبر أنها أحرجت زوجها بإعادة نشر الصورة، لا سيما وانها فنانة ويتم متابعية حساباتها على مواقع التواصل.

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