هيثم شاكر يكشف عن أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب"لحقتيني"

طرح المطرب هيثم شاكر أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "لحقتيني" على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، بمناسبة بعيد الفطر المبارك، ليكون الكليب الثانى من ألبومه الأخير "معرفة قديمة" الذى طرحه العام الماضى، بعدما طرح الكليب الأول بعنوان "ماتوصونيش" بالتزامن مع الألبوم.

أغنية "لحقتيني" من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكساج وماستر محمد صقر، وتريات سعيد كمال، وجيتار مصطفى أصلان وشريف فهمي، وترومبيت طارق رءوف، وباص جيتار أحمد رجب، وتسجيل غناء خالد عز، وتم تصوير كليب في اليونان مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس.

وشارك هيثم شاكر مؤخرا خلال موسم رمضان هذا العام بمسلسل "حب عمري"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، بطولة سهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول ‏قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر ‏بالعديد من الصعوبات.‏

وطرح هيثم شاكر ألبوم "معرفة قديمة" فى شهر أغسطس الماضى 14 أغنية هم "ماتوصنيش"، "ياما ياما"، "راحتي وياك"، " لحقتيني"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداويني"، "راحو"، "احنا افتراقنا"، "مفيش بُعد بينسّي"، "ماتغيبوش"، "بابي مفتوح"، "تيجي منك"، "معرفة قديمة"، تعاون فيهم مع الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، والملحنين عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.

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