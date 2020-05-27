صبا مبارك تتحدث عن معاناتها في مسلسلها الجديد وتكشف حقيقة زواجها

ردت الفنانة الأردنية صبا مبارك على اسئلة متابعيها من خلال بث مباشر على تطبيق، وتحدثت عن حياتها الشخصية والفنية وتحضيراتها المستقبلية، وأكدت مبارك أنها حاليا غير متزوجة، موضحة بأنها أردنية الأصل ولكنها تتكلم عدة لهجات عربية منها اللهجة المصرية، لأنها تعمل في مصر كثيرا، كذلك اللهجة السورية الشامية لأنها عاشت في سوريا لفترة كذلك تجيد اللهجتين اللبنانية والتونسية،

وعن ملابسها، اكدت الفنانة المتميزة انها تفضل الاطلالات البسيطة. لافتة الى انها تبذل جهدا كبيرا في تنسيق أزيائها في المناسبات واللقاءات الصحفية والمهرجانات بمساعدة خبيرين في الموضة هما ياسمين عيسى وحبيب سلمان لتظهر في اجمل صورة.

وتحدثت ايضاً عن تجربتها مع الحجر الصحي المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد قائلة: "أنا أكتر حدا انحجر بالعالم لاني قضيت فترة الحجر في دولتين وعلى ثلاث مراحل حيث كنت متواجودة في دولة الإمارات ومنذ زهاء عشرة أيام عدت إلى الأردن وحاليا اقضي فترة الحجر الصحي بمفردي في فندق بمدينة عمان.

واشارت الى أنها تقضي وقتها في قراءة النصوص الدرامية والروايات والكتب وتشاهد الكثير من الافلام للقضاء على الملل، لافتة إلى أنها تحرص على المشي بشكل دائم داخل غرفتها كي لا تعاني من زيادة في الوزن.

واكدت انها عانت كثيراً خبال تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "حارس الجبل"، موضحة بأنها بذلت جهدا كبيرا فيه، وعانت كثيرا من ركوب الخيل وتعرضت للكثير من الاصابات.

Advertisements

يذكر ان "حارس الجبل" عمل درامي بدوي من تأليف حازم فضة وإخراج سائد بشير الهواري، وتدور الأحداث في فترة سميت بعام الموت، حيث شهدت فيه المنطقة جوعا وأمراضا وجفافا، أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صبا مبارك بدوية متمردة على التقاليد في "حارس الجبل"

شاهد صبا مبارك في أحدث إطلالة لها