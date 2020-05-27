معجبة تطلب من محمد نور رسالة غريبة بمليون جنيه وهو يرد

نشر الفنان وعضو فريق "واما" محمد نور عبر خاصية الستوريز على تطبيق "انستغرام" صورة "سكرين شوت" لرسالة غريبة من معجبة، وكتبت المعجبة منه: انا عارفة ان طلبي غبي بس لما تحس انك هتموت علي حاجه هتغير حياتك وتحسن مستواك وتلاقي من وراها خير اكيد هتجري وراها ، انا نفسي في حتة الارض دي لو تقدر تساعدني وتسلفني مليون جنيه وانا لو هتشغلني ليل نهار انا وجوزي هسدد تمنها قبل سبع سنين .

بدوره، علق محمد نور على الصورة قائلا: "فعلا جبارة والله وسبع سنين يفوتو هوا دا كونتكت بتاع العربيات اخره خمس سنين".

من جهة ثانية، أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "ورقة جمعية"، اغنية "أمي"، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم، والتي لحنها وغناها محمد نور.

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