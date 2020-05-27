شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة لقناة لبنانية: أطالب الجيش باستلام السلطة ومحاسبة من سرق أموال اللبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النجم اللبناني راغب علامة، الجيش اللبناني بالتدخل لاستلام السلطة في البلاد ومحاسبة كل من سرق ونهب أموال الشعب بطريقة شفافة تعرض على شاشات التلفزيون أمام الشعب كله دون تصفية حسابات سياسية، وقال راغب علامة : "ما أُخذ من الشعب اللبناني بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. والقوة اليوم مش موجودة مع أحد أكثر من الجيش اللبناني".

وعبر الفنان راغب علامة، في مقابلة مع قناة mtv اللبنانية، عن رأيه في حل الأزمة اللبنانية قائلا: "بتخيل أنه لا حل في لبنان إلا بأن الجيش اللبناني يستلم السلطة ويحاسب كل من سرقة ونهب وافسد، وأنا ادعمه لتولى السلطة مع الرقابة وما أخذ من الشعب اللبناني بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، والقوة اليوم اعتقد مش موجود في حد أهم من الجيش اللبناني".



راغب علامة

وتابع: لا يختلف اثنين على شفافية واخلاق الجيش اللبناني، وأنه يستلم البلد بالقوة ويحقق شفافية على التلفزيونات ويحقق مع كل واحد ومتكنش تصفية حسابات سياسية، واذا استلم الجيش البلاد هو بيعرف يدير المحنة".

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وفي وقت سابق، وجه النجم اللبناني راغب علامة، رسالة معايدة لصديقته المطربة اللبنانية نجوى كرم، واستغل الأوضاع السيئة التي تعيشها لبنان لإلهاب مشاعرها الوطنية، وقال لها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "كل عام وانتي بخير ومتألقة صديقتي نجوى من اليوم ورايح ممنوع نسكت عن الفاسدين والحرامية والمجرمين اللي وصّلوا البلد للحالة الهستيرية المعيبة. لازم يعلا صوتنا وصوت اللي بيحبونا وممنوع نسكت، لأن الساكت عن الحقّ شيطان أخرس".

وعلى جانب آخر، كان النجم اللبنانى راغب علامة، قد ظهر فى مقطع فيديو نشره ابنه خالد عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وهما يرقصان رقصة "الدبكة" الشهيرة، وسط أجواء عائلية وأصدقاء ابنه ضمن احتفالات عيد ميلاده الذى احتفل به منذ أيام.

ونشر خالد علامة، مقطع الفيديو الذى ظهر فيه والده وهو ممسكاً "بالطبلة" ويتراقص خالد على ألحانه وسط تصفيق حار من أصدقائه وعائلته.