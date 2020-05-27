شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور نادرة لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة أيام الطفولة.. فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد فنانة من أكثر نجمات مصر والعالم العربي تأثيرا فى الفن والسينما والدراما المصرية، وهي سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التى ولدت فى مثل هذا اليوم عام 1931، يوم 17 يناير 2015، بعد أن أثرّت عالم السينما والدراما بأعمال فنية ستظل خالدة على مر الزمان.

وبدأت فاتن حمامة مشوارها الفني بداية من مرحلة طفولتها، و أسند لها المخرج محمد كريم، دور أمام موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، في فيلم "يوم سعيد" عام 1940، وهى لم تكمل عامها السابع، كما شاركت بفيلم "رصاصة في القلب" معه أيضا عام (1944)، و فيلمها التالي كان "دنيا" عام 1946 ، حيث استطاعت أن تثبت أقدامها فى عالم الفن والتمثيل وانتقلت عائلتها إلى القاهرة وألحقتها بالمعهد العالي للتمثيل عام 1946.

وأثناء احتفال السينما المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نشاطها تم اختيارها كأفضل ممثلة وتم اختيار 18 من أفلامها من ضمن 150 فيلمًا من أحسن ما أنتجته السينما المصرية، وفي عام 1999 تسلمت شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي عام 2000 منحتها منظمة الكتّاب والنقاد المصريين جائزة نجمة القرن، كما منحت وسام الأرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب والجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001.

Advertisements

وفي عام 2007، اختارت لجنة السينما للمجلس الأعلى للثقافة في القاهرة ثمانية من الأفلام التي ظهرت فيها فاتن حمامة فيها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وفي 17 يناير 2015 توفيت الفنانة عن عمر يناهز 83 عاماً إثر أزمة صحية.