شكرا لقرائتكم خبر عن معهد تريبيكا السينمائي يغلق أبوابه سبتمبر المقبل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتي عن أن معهد تريبيكا السينمائي والذي يقدم مهرجان تريبيكا السينمائي ويعتبر مؤسسة تعليمية وتمويلية غير ربحية، يخطط لإغلاق المعهد بالكامل في سبتمبر وذلك بسبب عجزه عن جمع الأموال وسط وباء فيروس كورونا والتي كانت تدعم بها مجال السينما و سيتم تسريح أقل من 10 أشخاص كجزء من إغلاق المؤسسة.

وكان فيروس كورونا الذى انتشر بشكل مخيف عالميا تسبب فى إرباك صناعة السينما حول العالم، إضافة إلى أكبر المهرجانات العالمية، وتفشى الفيروس عالميا لم يؤثر فقط على المهرجانات وإنما علي الأعمال التى تم تصويرها وتنتظر العرض بدور العرض، و تسبب فى تعطيل عدد من الأعمال السينمائية من أبرزها فيلم توم كروز Mission: Impossible 7 الذى كان من المقرر تصويره فى إيطاليا، ولكن ظهور عدد من الحالات هناك جعل الأمر صعبا خاصة أنه سيكون مخاطرة كبيرة اصطحاب فريق عمل الفيلم إلى هناك فى ظل المخاوف الشديدة من انتشار الفيروس بين الإيطاليين.

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وذكر موقع fortune، أن الفيروس قضى على مبيعات التذاكر خلال احتفالات عطلة رأس السنة القمرية فى الصين، وهو الأسبوع الذى كان يشهد إقبالا كبيرا على دور العرض حيث ارتفعت الخسائر الناجمة عن انهيار مبيعات التذاكر إلى ملايين الدولارات خلال فترة الاحتفال، وفقًا لتقديرات السيد رانس باو، الرئيس التنفيذى لشركة أرتيسان جيتواى الاستشارية لصناعة السينما.