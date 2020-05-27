شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى فى كواليس الحلقة الأخيرة من "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مسلسل "الفتوة" نجاحا جماهيريا كبيرا، ودخل ضمن الأفضل فى شهر رمضان الماضى، حيث تألق أبطاله ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر، كذلك أعجب الجمهور بالحلقة الأخيرة من المسلسل، ونشرت نجلاء بدر، صورة من كواليس الحلقة الأخيرة من المسلسل، وعلقت عليها، "صورة بعد تصوير المشهد الأخير لعزمى و جميلة و بعد ما اتبهدلنا.. مع المخرج المبدع حسين المنباوي .. مسلسل الفتوة"



نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى فى كواليس الحلقة الأخيرة من الفتوة

وكان ياسر جلال أكد أنه من الأسباب التى جعلت فريق العمل يختار الفنانة مى عمر لتجسيد دور "ليل"، فى مسلسل " الفتوة"، حيث قال:الشخصية كانت تتطلب فنانة جميلة بها أنوثة ولها شخصية قوية ولها تأثير وهذا كان متوفر فى مى، بالإضافة إلى أننى كنت معجب بأعمالها التى قدمتها من قبل وكنت أشعر أن عملها مع زوجها المخرج محمد سامى يجعلها دائما مظلومة على الرغم من أنها تفوقت على نفسها فى أعمال بعيدة عن إخراج زوجها مثل مسلسل "ريح المدام".

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يذكر أن مسلسل "الفتوة" عُرض علي قناة الحياة ضمن السباق الرمضانى المنقضى، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وضم المسلسل الفتوة عدد كبير من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.