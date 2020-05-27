شاهد..إبنة جورج وسوف من طليقته ندى زيدان تثير الجدل بشبهها الكبير له !-بالصورة

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 مايو 2020 03:00 مساءً - نشرت بطلة الراليات القطريّة “ندى زيدان”، صورة لإبنتها الوحيدة” عيون” من طليقها الفنان السوري “جوروج وسوف”، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات”إنستجرام”، حيث قامت من خلالها بمعايدة متابعيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وانهالت تعليقات المتابعين الذين أشاروا إلى الشبه الكبير بين عيون ووالدها وسوف.

حيث أرفقت زيدان صورة إبنتها التي تبلغ من العمر أربع سنوات بالتعليق ،فقالت: “انت يا أجمل عيد في حياتي. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم”.

يُذكر أن للفنان جورج وسوف ثلاثة أولاد هم: وديع، وحاتم، وجورج جونيور، من زوجته الأولى “شاليمار”، التي انفصل عنها عام 2009، أما “عيون” فهي الابنة الوحيدة له من ندى زيدان، التي تزوجها عام 2014 عندما كان في قطر لإجراء عملية جراحية إثر تعرضه لجلطة دماغية، ثم انفصل عنها فيما بعد.