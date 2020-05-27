مراد يلدريم وزوجته يتبرعان بالدم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في ظل أزمة نقل الدم التي يعاني منها بنوك الدم حول العالم نتيجة تراجع نسبة التبرع على إثر انتشار وباء كورونا، قرر النجم التركي مراد يلدريم، وزوجته، ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني التبرع بالدم لصالح مركز الهلال الأحمر التركي في خطوة تشجيعية لمحبيه ومتابعيه للتبرع بالدم.

مراد وزوجته التزاما بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث ظهرا في صور من كواليس تبرعهم بالدم داخل المركز، مرتديان الكمامات، وقال النجم التركي للصحفيين: «علمنا أنه مع وباء كوفيد 19 وشهر رمضان، انخفض الدم جدا إلى نسبة حرجة للغاية، جئنا إلى هنا، و ندعوا الجميع للقدوم 15 دقيقة فقط، للتبرع بالدم، وتستطيعون انقاذ حياة 3 أشخاص».

يُذكر أن مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني مرتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثانية بالمغرب يوم 21 يناير 2017، وقد تعرضت زوجته للإجهاض في جنينهما الأول منذ أشهر قليلة ماضية.

من ناحية أخرى، عاد مراد يلدريم إلى الشاشة مؤخراً بعد طول غياب بمسلسل «رامو»، في الوقت الذي ينتظر فيه عرض فيلمه المصري «ماكو» الذي يشارك في بطولته أمام بسمة وناهد السباعي و عمرو وهبة وسارة الشامي، نيكولا معوض، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد هشام الرشيدي.