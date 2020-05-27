سميرة سعيد تحتفل بالعيد برحلة بحرية مع ابنها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت الفنانة المغربية سميرة سعيد الاحتفال بعيد الفطر، برحلة بحرية برفقة ابنها الوحيد “شادي”.
سميرة شاركت جمهورها بمجموعة صور من الرحلة، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، ظهرت فيها بفستان بسيط، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت نظارة شمسية على عينيها.
الفنانة المغربية ظهرت في إحدى الصور وهي تضع رأسها على كتف ابنها، وعلقت قائلة: “يوم هادئ مع شادي في انتظار غدٍ أفضل”.
يُذكر أن الفنانة المغربية سميرة سعيد شاركت في المارثون الرمضالي الماضي بغناء تتر مسلسل «لما كنا صغيرين»، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي.
مسلسل «لما كنا صغيرين» من بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، ونبيل عيسى، هاني عادل، كريم قاسم، محمود حجازي، منة فضالي، أشرف زكي، حسن عبدالله، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، هلا السعيد، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.
من ناحية أخرى، شاركت الفنانة سميرة سعيد حديثاً في الأوبريت الغنائي «أنت أقوى» مع كل من تامر حسني، محمد منير، كارول سماحة، صابر الرباعي، وائل جسار، وهو من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، والكليب من إخراج طارق العريان.
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